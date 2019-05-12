Отряд добрых дел из Тюмени очищают улицы города от мусора

СЕГОДНЯ 13:21 2019-05-12T13:21:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменцы из инициативной группы Отряд добрый дел публикуют в сети фотографии до и после уборки мусора во дворах и на природе. Пользователи в соцсетях их активно поддерживают лайками.

Мы организовались 16 апреля этого года, - говорит активистка и стилист Елена Зайцева. - Я провела субботник у себя в Луговом, где постоянно скапливается много мусора, который никто не убирает. Потратила всего пару часов. С этого все и началось. Цель не в том, чтобы идти и убирать мусор в городе, а показать на своем примере, что это не стыдно и не зазорно. Если в городе есть проблемные места, не надо никого ждать, когда кто-то придет и все уберет. Мы хотим, чтобы люди не ограничивались возмущенными постами в соцсетях, а сами проявляли инициативу. Проще и быстрее убрать где-то мусор, чем делать «разоблачительные» фотографии и печатать под ними текст.

В качестве примера активисты привели детскую площадку между домами по улице Механическая, 27 и Салтыкова-Щедрина, 3. Ее много лет никто не убирает, потому что ни одна из управляющих компаний, обслуживающие эти дома, не признает ее своей.

По словам другого активиста Станислава Быкова, на этой площадке проведён один субботник. Пока прибирались, пришли к выводу, что раскачать местное население на то, чтобы люди сами вышли на уборку, не так просто. За все время, что мы там работали, к нам никто так и не помог. Только советы давали. Думаю, что давно пора менять сознание людей.

Девиз группы, в которую входят пока десять человек, «Изменим мир к лучшему», сообщает «Вслух. ру».

ИСТОЧНИК KP.RU