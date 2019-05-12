2019-05-12T12:39:13+03:00
Общество

Мужчина в юбке на тюменской набережной шокировал горожан

Соцсети взорвались комментариями
Алена Кульмухаметова
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Мужчина в юбке на тюменской набережной шокировал горожан. Фото из соцсети ВКонтактеМужчина в юбке на тюменской набережной шокировал горожан. Фото из соцсети ВКонтакте
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Молодая семейная пара с маленьким ребёнком в детской коляске привлекла огромное количество тюменцев, когда прогуливалась по набережной. Горожане глаз не могли отвести от мужчины в юбке. Делали фото и огладывались. Несколько фото попали накануне в соцсети.

Сдержать эмоции не смогли, как ни странно, мужчины. Посыпались комментарии в виде шуток и откровенных оскорблений. Начались споры с женщинами и более терпимыми к моде тюменцами.

«Эээ. Шотландец?», «юбка не должна быть чисто женской одеждой, это ведь самое удобное, что можно носить. Почему такая несправедливость?», «дядька-шотландец - отстаньте от него», поехал бы он в таком виде на Кавказ» - пишет сильная половина Тюмени.

На фото молодой мужчина прогуливается с молодой супруге, которая надела платье. Мужчина катит детскую коляску в очень непривычной для сибиряков одежде: темная футболка, кроссовки, черные гольфы и расклёшенная юбка ниже колена.

Женщины также не оценили вкус молодого отца и мужа: «ипотека, она такая. Дожил мужик, на штаны денег не остаётся. Вот и пришлось одолжить юбку у жены», «эм... это точно мужчина? Если да, то выглядит, мягко говоря, странно», «проспорил. По-любому» - комментируют тюменки.

На самом деле мужчина надел килт - предмет мужской традиционной одежды горцев Шотландии.

Отметим, что в различных пабликах Тюмени фотографию прокомментировали около тысячи горожан и она набрала большое количество лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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