Производственники готовятся к первому Тюменскому промышленному форуму
Более 400 представителей бизнес-сообщества встретятся 27 мая на «полях» первого Тюменского промышленного форума. Он пройдёт на базе Тюменского технопарка.
По информации департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, форум должен стать тем мероприятием, что будет способствовать дальнейшей активизации промышленного потенциала.
На одной площадке встретятся потенциальные и действующие малые, средние и крупные производственные компании, чтобы найти новых бизнес-партнёров, помочь формированию кооперационных связей, вовлечению большего количества предприятий в производственную деятельность, в том числе путем создания новых производств.
Особая роль будет отведена обсуждению тем кооперации и кластеризации, наставничества, повышения производительности труда.
ИСТОЧНИК KP.RU