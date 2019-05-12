Производственники готовятся к первому Тюменскому промышленному форуму

СЕГОДНЯ 12:09 2019-05-12T12:10:50+03:00

Особая роль будет отведена обсуждению тем кооперации

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Более 400 представителей бизнес-сообщества встретятся 27 мая на «полях» первого Тюменского промышленного форума. Он пройдёт на базе Тюменского технопарка.

По информации департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, форум должен стать тем мероприятием, что будет способствовать дальнейшей активизации промышленного потенциала.

На одной площадке встретятся потенциальные и действующие малые, средние и крупные производственные компании, чтобы найти новых бизнес-партнёров, помочь формированию кооперационных связей, вовлечению большего количества предприятий в производственную деятельность, в том числе путем создания новых производств.

Особая роль будет отведена обсуждению тем кооперации и кластеризации, наставничества, повышения производительности труда.

ИСТОЧНИК KP.RU