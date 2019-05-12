В Тюмени обсудят работу культурных центров

СЕГОДНЯ 10:53 2019-05-12T10:57:05+03:00

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В конце мая в Тюмени пройдет встреча с представителями московского культурного центра. На мероприятие могут прийти все желающие. На встрече обсудят современные формы в реализации культурных событий. Помимо этого, тюменцы смогут презентовать свои идеи федеральным экспертам, сообщает интернет – портал «Мегатюмень».

Встреча будет состоять из двух этапов: лекции и питча идей. Спикером встречи станет директор одного из самых больших дворцов культуры в Москве Ирина Смиренко. Она расскажет о передовых тенденциях, приемах креативной экономики, которые можно внедрять в деятельность культурных организаций, работе с инициативными горожанами и местными сообществами.

Жители смогут предложить событие, которое хотели бы реализовать в новом мультицентре «Контора пароходства», которое откроется в июле. Для этого необходимо предварительно описать свою идеи по ссылке. Организаторы выберут лучшие, которые тюменцы презентуют 30 мая.

Стать участником творческой встречи можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU