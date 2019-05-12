Тюменцы просят поисковиков найти родственников, погибших в Великой Отечественной войне

СЕГОДНЯ 10:24 2019-05-12T10:24:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Каждый год в Тюменский областной поисковый центр обращается около 200 человек. Пик желающих узнать хоть что-то о своих родных-фронтовиках, пропавших без вести, приходится на начало мая.

По словам методиста Тюменского областного поискового центра Светланы Власовой.

Поиск начинается с составления карты запроса о судьбе военнослужащего. Самая важная информация, от которой можно начать поиск, это фамилия, имя и отчество фронтовика, его год рождения, место рождения и место жительства перед призывом.

- Для нас важна любая информация о пропавшем без вести родственнике: род войск, были или нет ранения, так как можно обратиться за дополнительной информацией в Красный Крест, зачастую это очень помогает. Важно и то, есть ли какие-то награды. По медали «За отвагу» можем найти в архиве описание подвига и какой командир подписывал приказ о награждении, узнать его номер части. Также помогают письма с фронта. По штемпелю последнего письма через справочник почтовых индексов мы можем узнать номер войсковой части. Пытаемся хоть за что-то зацепиться, - рассказывает Светлана.

По словам Светланы, самые сложные заявки о пропавших без вести в 1941 и 1942 годах, когда еще не было четкого системного учета. Были случаи, когда призывники уходили из военкоматов и пропадали целыми эшелонами, не доехав до фронта. Тем не менее, шансы найти место захоронения, узнать боевой путь пропавшего без вести родственника, получить информацию о его наградах есть.

Тюменский поисковый центр расположен по адресу: Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 6а, каб. 201, тел.: 20-45-52, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU