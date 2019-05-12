СЕГОДНЯ 09:58 2019-05-12T09:59:27+03:00

Жуткое ДТП в районе Маяка унесло жизнь двух молодых тюменцев. Фото из пабликов соцсети ВКонтакте

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходос случилось ранним утром в Тюмени. Автомобиль «Volkswagen» по улице Интернациольная рядом с АЗС -Н1 «намотало» на столб.

Авария произошла примерно около четырёх часов утра 12 мая.

Иномарку "намотало" на столб. Фото из соцсети ВКонтакте

По словам начальника отделения пропаганды УГИБДД Тюменской области подполковника Анжелы Борисовой, утром в районе дома 135 по улице Интернациональная произошла авария с участием автомобиля «Volkswagen». В результате ДТП погибли молодые мужчина и женщина. Водитель автомобиля в тяжёлом состоянии доставлен в больницу. Причину ДТП выясняет полиции.

Отметим, что в половине шестого утра было перекрыто движение транспорта от «Новоселов» до АЗС . На месте происшествия работали четыре патрульных машины.

Один из очевидцев аварии сообщает, что видел в салоне разбитого авто бутылку водки.

ИСТОЧНИК KP.RU