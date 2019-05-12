Жуткое ДТП в районе Маяка унесло жизнь двух молодых тюменцев
Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходос случилось ранним утром в Тюмени. Автомобиль «Volkswagen» по улице Интернациольная рядом с АЗС -Н1 «намотало» на столб.
Авария произошла примерно около четырёх часов утра 12 мая.
Иномарку "намотало" на столб. Фото из соцсети ВКонтакте
По словам начальника отделения пропаганды УГИБДД Тюменской области подполковника Анжелы Борисовой, утром в районе дома 135 по улице Интернациональная произошла авария с участием автомобиля «Volkswagen». В результате ДТП погибли молодые мужчина и женщина. Водитель автомобиля в тяжёлом состоянии доставлен в больницу. Причину ДТП выясняет полиции.
Отметим, что в половине шестого утра было перекрыто движение транспорта от «Новоселов» до АЗС . На месте происшествия работали четыре патрульных машины.
Один из очевидцев аварии сообщает, что видел в салоне разбитого авто бутылку водки.
ИСТОЧНИК KP.RU