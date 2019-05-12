2019-05-12T09:59:27+03:00
Происшествия

Жуткое ДТП в районе Маяка унесло жизнь двух молодых тюменцев

Водитель остался жив
Алена Кульмухаметова
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Жуткое ДТП в районе Маяка унесло жизнь двух молодых тюменцев. Фото из пабликов соцсети ВКонтактеЖуткое ДТП в районе Маяка унесло жизнь двух молодых тюменцев. Фото из пабликов соцсети ВКонтакте
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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходос случилось ранним утром в Тюмени. Автомобиль «Volkswagen» по улице Интернациольная рядом с АЗС -Н1 «намотало» на столб.

Авария произошла примерно около четырёх часов утра 12 мая.

Иномарку "намотало" на столб. Фото из соцсети ВКонтакте

Иномарку "намотало" на столб. Фото из соцсети ВКонтакте

По словам начальника отделения пропаганды УГИБДД Тюменской области подполковника Анжелы Борисовой, утром в районе дома 135 по улице Интернациональная произошла авария с участием автомобиля «Volkswagen». В результате ДТП погибли молодые мужчина и женщина. Водитель автомобиля в тяжёлом состоянии доставлен в больницу. Причину ДТП выясняет полиции.

Отметим, что в половине шестого утра было перекрыто движение транспорта от «Новоселов» до АЗС . На месте происшествия работали четыре патрульных машины.

Один из очевидцев аварии сообщает, что видел в салоне разбитого авто бутылку водки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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