Александр Моор привёл в пример инвестиционную площадку в Аромашево
Инвестиционные площадки нужны всем сельским муниципалитетам региона для развития малого и среднего бизнеса. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.
По его словам, земельный участок в Аромашево площадью более 13 гектаров полностью подготовлен к созданию новых предприятий. Это хорошая инвестиционная площадка, к которой подведены дорога и вся необходимая инженерная инфраструктура. На площадке уже действуют цех деревообработки и предприятие по производству хлебобулочных изделий. В планах - открытие еще одного деревообрабатывающего производства.
- Подобные площадки нужно активно предлагать предпринимателям. Аромашево демонстрирует нашим муниципалитетам очень хороший пример для подражания, - подчеркнул Александр Моор.
Они помогут привлечь предпринимателей, заинтересованных в создании новых производств в сельских районах.
Глава региона предложил давать муниципальным инвестиционным площадкам яркие и запоминающиеся названия, сообщает «Тюменская линия».
ИСТОЧНИК KP.RU