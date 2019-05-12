2019-05-12T08:17:20+03:00
Общество

Александр Моор привёл в пример инвестиционную площадку в Аромашево

Опыт необходимо перенять всем сельским муниципалитетам
Алена Кульмухаметова
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Александр Моор привёл в пример инвестиционную площадку в АромашевоАлександр Моор привёл в пример инвестиционную площадку в АромашевоФото: Татьяна Коркина
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Инвестиционные площадки нужны всем сельским муниципалитетам региона для развития малого и среднего бизнеса. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, земельный участок в Аромашево площадью более 13 гектаров полностью подготовлен к созданию новых предприятий. Это хорошая инвестиционная площадка, к которой подведены дорога и вся необходимая инженерная инфраструктура. На площадке уже действуют цех деревообработки и предприятие по производству хлебобулочных изделий. В планах - открытие еще одного деревообрабатывающего производства.

- Подобные площадки нужно активно предлагать предпринимателям. Аромашево демонстрирует нашим муниципалитетам очень хороший пример для подражания, - подчеркнул Александр Моор.

Они помогут привлечь предпринимателей, заинтересованных в создании новых производств в сельских районах.

Глава региона предложил давать муниципальным инвестиционным площадкам яркие и запоминающиеся названия, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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