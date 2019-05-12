2019-05-12T07:57:35+03:00
Происшествия

Глубокой ночью в Тюмени из-за пожаров в двух многоэтажках эвакуировали 121 человека

Обошлось без жертв и пострадавших[ВИДЕО]
Алена Кульмухаметова
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Ночью в Тюмени из-за пожаров в двух многоэтажках эвакуировали 121 человека. Фото из группы "ЧС Тюмень" в соцсети ВКонтактеНочью в Тюмени из-за пожаров в двух многоэтажках эвакуировали 121 человека. Фото из группы "ЧС Тюмень" в соцсети ВКонтакте
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Ночь с 11 на 12 мая выдалась безумной для более сотни тюменцев. Горожанам пришлось в спешке покидать свои квартиры. Пожары в многоквартирных домах случились на улице Олимпийская и в районе Бабарынка.

Корреспонденту «Комсомольской правды-Тюмени» в пресс-службе МЧС России по Тюменской области сообщили, что первый пожар случился в начале третьего часа ночи.

- В 2:11 поступило сообщение о возгорании на улице Олимпийская 8 к2. Горела мансарда пятиэтажного дома. Пожарные прибыли на место в 2:20. Эвакуировали 46 жильцов. На месте работали 49 человек личного состава и 17 единиц спецтехники. Полная ликвидация горения зафиксирована в 4:33. Пострадала крыша и мансарда на площади 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара – замыкание электропроводки. Ущерб утсановят дознаватели, - рассказал собеседник ведомства.

Очевидцы сообщают, что во время пожара была перекрыта дорога, а гарью пахло даже в районе ТЦ «Остров».

Тревожный звонок о втором пожаре в районе Бабарынка поступил на пульт дежурного в 3:42. Горела комната площадью 20 квадратных метров на седьмом этаже восьмиэтажного дома. Спасатели эвакуировали 75 человек и спасли мужчину 1975 года рождения – он передан медикам. С огнем пожарные справились в 4:35. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Ущерб устанавливается.

В Тюмени ночью полыхала пятиэтажка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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