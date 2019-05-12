2019-05-12T07:04:31+03:00
Общество

Тюменцы создадут панорамный вид города на крыше торгового центра

Картины соединят в одно общее полотно
Алена Кульмухаметова
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Тюменцы создадут панорамный вид города на крыше торгового центраТюменцы создадут панорамный вид города на крыше торгового центраФото: Татьяна Коркина
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На крыше торгового центра «Калинка», что расположен по улице Республики, 65, тюменцы создадут единую картину с видом на город. Мероприятие запланировано 19 мая в 14:30.

Тюменцы нарисуют панорамный вид на улицу Республики, прилегающую к торговому центру, затем их картины соединят в одно общее полотно: оно будет выставляться на городских мероприятиях и у нового мультицентра «Контора пароходства», который откроется в июле.

Кроме того, для участников пройдет лекция о новых формах в современном искусстве от Оксаны Будулак, PR-директора красноярского музейного центра «Площадь мира», крупнейшей в Сибири выставочной площадки современного искусства.

Расходные материалы, акриловые краски и холст, участникам предоставят организаторы.

— Мы хотим накапливать креативный капитал нашего города, и одно из его показателей — направление «Арт». Так как город уже становится зеленым, оживает и приобретает яркие краски, мы решили провести именно пленэр, и а раз рисовать будем город, местом выбрали крышу, чтобы погрузиться в его атмосферу, — отметила Юлия Саначина, руководитель креативного отдела мультицентра «Моя территория».

Стать участником и зарегистрироваться может любой желающий от 14 лет на сайте TMN-id.ru в разделе «Проекты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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