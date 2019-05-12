Медсёстры Тюменской области отмечают свой профессиональный праздник

СЕГОДНЯ 06:15 2019-05-12T06:15:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Международный день медицинской сестры отмечают 12 мая. В Тюменской области его празднуют почти 13 тысяч человек.

По информации пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, профессия включает в себя 29 специальностей среднего медицинского и фармацевтического персонала: медсестры, фельдшеры, акушерки, инструктора, лаборанты, фармацевты, техники, регистраторы, статистики.

Традиционно уже 15 лет ассоциация медицинских сестёр Тюменской области проводит торжественную встречу, посвящённую этому дню. Организация существует уже 17 лет и объединяет более 8000 медиков города Тюмени и области.

По словам руководителя организации Раисы Куликовой, среднему персоналу доверяют решение сложных клинических и организационных задач.

По итогам Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием – 2018» главная медицинская сестра Тюменского областного противотуберкулёзного диспансера, председатель специализированной секции тюменской ассоциации «Сестринское дело во фтизиатрии» Елена Тарасова заняла второе место в номинации «За верность профессии».

ИСТОЧНИК KP.RU