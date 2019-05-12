СЕГОДНЯ 05:56 2019-05-12T05:56:26+03:00

Погода в Тюмени 12 мая: солнечно и без осадков Фото: Татьяна Коркина

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В воскресенье 12 мая в Тюмени ожидается ясная без осадков погода. Ветер восточный, северо-восточный, северный 1-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17, +24 градусов.

В Тобольске облачная погода, дождя не ожидается. Ветер северный 2-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +14, +17 градусов.

В Заводоуковске солнечно и без осадков. Ветер северо-восточный, северный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +16, +22 градусов.

В Ялуторовске солнечно и без осадков. Ветер северо-восточный, северный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +16, +22 градусов.

В Тюменской области переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20, +25 градусов, местами +15, +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU