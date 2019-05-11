Тюменская область вновь выходит на позиции «рыбного» региона

СЕГОДНЯ 18:28 2019-05-11T18:28:47+03:00

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Производство товарной рыбы в Тюменской области всего за один год увеличилось на 44,6 процентов. Об этом сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса.

По данным ведомства, в 2017 году было выращено две тысячи 111 тонн рыбы, то в 2018 году - уже три тысячи 54 тонны. Основная часть - 89% - озерные виды рыб, остальные - прудовые и индустриальные. 30 процентов выращенной в регионе рыбы - сиговые виды, 40 - карп, 30 - щука, судак, сом и др.

Также увеличивается объём зарыбления рыбоводных участков. С 2016 года он вырос в полтора раза. Этому способствует и поддержка правительства Тюменской области в части предоставления субсидий на приобретение рыбопосадочного материала.

Товарным рыбоводством в Тюменской области занимаются 78 рыбоводных хозяйств, основной объем выращивания рыбы приходится на Сладковский и Казанский районы, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU