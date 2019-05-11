2019-05-11T18:11:05+03:00
Общество

Тюменские предприятия могут принять участие в выставке в Китае

Между регионами с каждым годом растёт товарооборот
Алена Кульмухаметова
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Тюменские предприятия могут принять участие в выставке в Китае. Фото с сайта pixabay.comТюменские предприятия могут принять участие в выставке в Китае. Фото с сайта pixabay.com
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Центр поддержки экспорта Тюменской области формирует делегацию региона для участия в выставке VI Российско-Китайское ЭКСПО, которая

состоится с 15 по 19 июня 2019 года в городе ХарбинКитай.

По информации департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, поездка поможет дальнейшему налаживанию поставок российской продукции в Китай, достижению договоренностей о сотрудничестве, реализации российско-китайских проектов и открытию совместных производств.

В этом году во время ЭКСПО будут проведены 33 российско-китайских мероприятия, такие как симпозиум на тему «Пройденные 70 лет» с участием китайских и российских экономических партнеров, форум по международному сотрудничеству таможенных органов.

По данным Уральского таможенного управления внешнеторговый оборот Тюменской области с Китаем по сравнению с 2017 годом увеличился почти в 2,5 раза. Тюменцы в основном поставляют в соседнюю страну полимерные материалы, пластмассы и изделия из них; топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, битуминозные вещества, электрические машины и оборудование, продукты питания. В регион из Китая идут изделия из черных металлов; котлы, оборудование; бумага; электрические машины; звукозаписывающая, звуковоспроизводящая, телевизионная и фотоаппаратура и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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