2019-05-11T17:49:08+03:00
Общество

В Тюмени дерзкий мальчишка на велосипеде едва не угодил под колёса внедорожника

Происходящее из окна сняла на телефон горожанка[ВИДЕО]
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени дерзкий мальчишка на велосипеде едва не угодил под колёса внедорожникаВ Тюмени дерзкий мальчишка на велосипеде едва не угодил под колёса внедорожникаФото: Татьяна Коркина
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Инцидент произошёл на улице Волгоградской в Тюмени сегодня днём. Юный велосипедист катался на проезжей части, стараясь как. Он катался по дороге, стараясь успеть проехать перед мимо идущим транспортом.

«Наблюдала за этими «детьми» 15 минут в районе Маяка на улице Волгоградской, кидаются под машины, плевались в проезжающие автомобили. А когда им делали замечание, посылали на 3 веселые буквы. А потом будут новости: «Какие водители плохие и сбивают детей!»

Объясняйте своим детям, что дорога это не игрушка» - прокомментировала своё видео автор поста.

На кадрах видно, как в один из моментов мальчишка, давая круг пол проезжей части на велосипеде, едва не оказался под колёсами внедорожника. Возможно, дерзкий мальчуган сам испугался. Так как после этого он умчался с дороги на тротуар.

Тюменский мальчишка едва остался жив после игр на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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