СЕГОДНЯ 17:49 2019-05-11T17:49:08+03:00

В Тюмени дерзкий мальчишка на велосипеде едва не угодил под колёса внедорожника Фото: Татьяна Коркина

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Инцидент произошёл на улице Волгоградской в Тюмени сегодня днём. Юный велосипедист катался на проезжей части, стараясь как. Он катался по дороге, стараясь успеть проехать перед мимо идущим транспортом.

«Наблюдала за этими «детьми» 15 минут в районе Маяка на улице Волгоградской, кидаются под машины, плевались в проезжающие автомобили. А когда им делали замечание, посылали на 3 веселые буквы. А потом будут новости: «Какие водители плохие и сбивают детей!»

Объясняйте своим детям, что дорога это не игрушка» - прокомментировала своё видео автор поста.

На кадрах видно, как в один из моментов мальчишка, давая круг пол проезжей части на велосипеде, едва не оказался под колёсами внедорожника. Возможно, дерзкий мальчуган сам испугался. Так как после этого он умчался с дороги на тротуар.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/708187" frameborder="0"></iframe> Тюменский мальчишка едва остался жив после игр на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU