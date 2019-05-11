2019-05-11T16:51:53+03:00
Общество

В Сорокинском районе за разведение костров оштрафовали десять человек

По их вине загорелась сухая трава
Алена Кульмухаметова
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В Сорокинском районе за разведение костров оштрафовали десять человек. Фото с сайта МЧС России по Тюменской областиВ Сорокинском районе за разведение костров оштрафовали десять человек. Фото с сайта МЧС России по Тюменской области
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С начала схода снежного покрова на территории Сорокинского района Тюменской области зарегистрировано десять загораний сухой травы по вине человека.

По информации МЧС России по Тюменской области, пожарные инспекторы за нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности привлекли десять человек.

Напомним, с введением особого противопожарного режима на территории Тюменской области административный штраф за нарушения требований пожарной безопасности влечет наложение административного штрафа. Так обычным гражданам непослушание обойдется от двух тысяч до четырех тысяч рублей, должностным лицам - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, предпринимателям - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей, а юридическим лицам - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Спасатели напоминают тюменцам, поджигая сухую траву и мусор вы также подаете плохой пример детям т.к. они зачастую пытаются копировать своих родителей. Так за 2018 год произошло три возгорания виновником которых были признаны несовершеннолетние дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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