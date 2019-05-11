В Ишиме обсудили переспективы развития бокса

СЕГОДНЯ 16:19 2019-05-11T16:19:07+03:00

Город - лидер по количеству наград на межрегиональных и всероссийских соревнованиях

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Вопросы развития бокса рассмотрели в Ишиме. В мероприятии приняли участие глава города Федор Шишкин и президент федерации бокса Тюменской области Алишер Миржалалов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Было отмечено, что этим видом спорта в секциях города занимаются около 200 человек. занимаются боксом в ишимских спортивных секциях в городе есть система спортивной подготовки детей и молодежи, которая складывалась десятилетиями.

Алишер Миржалалов подчеркнул, что в вопросе развития бокса у Ишима множество преимуществ над другими муниципалитетами области. Один из основных – это материально-техническая база. По мнению президента федерации бокса, этот ресурс необходимо грамотно использовать.

- Ишим многие годы был лидером по количеству наград на межрегиональных и всероссийских соревнованиях по боксу. Эту планку нужно не только сохранить, но и приумножить, - отметил Алишер Миржалалов.

Также было решено привлекать в спорт детей и молодежь, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU