Стало известно, куда тюменцы поедут отдыхать этим летом

СЕГОДНЯ 15:18 2019-05-11T15:18:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Тюмени уже пишут заявления на отпуск. Рассказываем, куда выгоднее поехать отдыхать в наступающем сезоне.

Бешеной популярностью у тюменцев пользуется популярностью Турция с любимой системой "все включено". Отметим, что цены на Турцию выросли значительно - по сравнению с прошлым годом процентов на 25-30%.

- Туристам, которые привыкли к отелям хорошего уровня, приходится либо увеличивать бюджет, либо уменьшать количество дней, либо выбирать конец сезона, - рассказывает директор турагентства Евгения Мурзина.

Также пользуются популярностью Кипр, Болгария, Испания, Греция, Черногория, есть брони и в Доминикану в свадебные путешествия.

Цены на путёвки по этим направлениям также выросли. Так, на рост цен в Турции оказали несколько факторов: курс валюты, отсутствие альтернатив - безвизовых направлений на "все включено" с недолгим перелетом и хорошим сервисом.

Отдых на родные курорты у тюменцев не в чести.

- Продаж в тот же Крым крайне мало. Дело в том, что цены на Крым сопоставимы с турецкими, а иногда и выше, если речь идет о качественных семейных отелях с хорошим питанием, а в экономичные апартаменты туристы могут и самостоятельно забронировать место. Кроме того, из Тюмени неудобная длительность перелетов: на 6 или 13 ночей: на 6 ночей - мало, на 13 ночей - дорого.

Сочи в этом плане больше пользуется популярностью: броней у нас по этому направлению много, хотя цены в сезон на полупансионе сопоставимы с турецкими, так что это больше вариант для тех, кто по каким-то причинам не может или не хочет выезжать за границу, сообщает «АиФ – Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU