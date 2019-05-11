2019-05-11T14:21:52+03:00
Общество

В Тюмени из-за проглоченных магнитных шариков двум малышам потребовались срочные операции

Дети попали на стол хирургов с разницей в одну неделю
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени из-за проглоченных магнитных шариков двум малышам потребовались срочные операции. Фото с сайта pixabay.comВ Тюмени из-за проглоченных магнитных шариков двум малышам потребовались срочные операции. Фото с сайта pixabay.com
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Попустительство и невнимательность родителей едва не стали причиной гибели их детей. Врачам тюменской областной клинической больницы №2 в буквальном смысле слова пришлось спасть юных горожан.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, с разницей в неделю в стационар были госпитализированы двое детей с магнитными шариками в желудочно-кишечном тракте. Детским хирургам пришлось выполнить открытые операции, чтобы восстановить проходимость кишечника и предотвратить развитие перитонита.

В обоих случаях родителей насторожили вялость детей, жалобы на боль в животе, рвота, отказ от пищи. При рентген-диагностике специалисты обнаружили множество инородных предметов и «завязанные в цветочек» петли кишечника. Врачи по опыту знают – такую картину дают проглоченные магнитные металлические шарики.

Выяснилось, что полуторогодовалый мальчик и двухлетняя девочка играли с популярным магнитным конструктором и проглотили их. Единственный способ спасти детей — открытая операция.

Врачи извлекли по четыре магнитных металлических шарика. У мальчика детали опасного конструктора стянули в узел желудок и кишечник, а у девочки – толстую и тонкую кишки. Специалистам пришлось восстанавливать целостность органов, в которых образовались сквозные отверстия. Сейчас малыши выписаны под наблюдение специалистов поликлиник, им предстоит длительная реабилитация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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