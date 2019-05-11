2019-05-11T14:12:57+03:00
Общество

От тюменских предпринимателей ждут заявки на «Ярмарку инвестиций»

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
От тюменских предпринимателей ждут заявки на «Ярмарку инвестиций»От тюменских предпринимателей ждут заявки на «Ярмарку инвестиций»Фото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Онлайн-обучение в области финансов, ораторского искусства и юридических аспектов в инвестировании ждёт участников проекта «Ярмарка инвестиций». Приём заявок от предпринимателей уже начат.

По информации тюменского регионального отделения общественной организации «Опора России», «Ярмарка инвестиций» пройдет в рамках Первого тюменского промышленного форума 28 мая. Она даёт возможность для предпринимателей, получить инвестиции и реализовать свой проект..

Всего за время существования проекта было рассмотрено более 1500 заявок, привлечено свыше 200 млн рублей и реализованы такие проекты как Brooklyn Bowl, «Тесла Кувар», «Лаваш и Мясо», завод по производству сапропеля.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету и подготовить бизнес-план.

Количество мест ограничено, по итогам предварительного отбора на защиту попадут только лучшие проекты, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, куда тюменцы поедут отдыхать этим летом
В Тюмени из-за проглоченных магнитных шариков двум малышам потребовались срочные операции
Тюменка из магазина спорттоваров похитила купальник
В детских лагерях летом 2019 года будут работать около тысячи тюменских вожатых
Шедевры мировой живописи ищут тюменцы на улицах города
Школьники Тюменского района воссоздали сюжеты военных лет
Продукцию тюменского свинокомплекса представили на ярмарке в Нижней Тавде
Видео злобного хомяка в соцсетях рассмешило тюменцев
Тюменский дачник обокрал бригаду строителей
В Тюмени состоится восьмой «Венский вальс»
Служащие из тюменской Росгвардии выбирают службу по контракту
Тюменские общественники предложили ввести новый налог для поддержки «мусорной реформы»
Погода в Тюмени 11 мая: ясно и без дождя
В Тобольске по-новому лечат плечевой сустав
Тюменцам рассказали, во сколько им обойдется потравить клещей
В детских лагерях летом отдохнут 160 тысяч тюменцев
На вторую смену «Отрядов мэра» в Тюмени можно записаться онлайн
Тюменский режиссер откроет фестиваль духовного кино в Тамбове
Лаборатория научит викуловчан хулиганить по-научному
Гранты на переоснащение получили тюменские колледжи и техникумы
Тюменец заявил в полицию на сожительницу за разбитый ноутбук
В Тюменской области отремонтируют 33 почтовых отделения