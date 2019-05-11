От тюменских предпринимателей ждут заявки на «Ярмарку инвестиций»
Онлайн-обучение в области финансов, ораторского искусства и юридических аспектов в инвестировании ждёт участников проекта «Ярмарка инвестиций». Приём заявок от предпринимателей уже начат.
По информации тюменского регионального отделения общественной организации «Опора России», «Ярмарка инвестиций» пройдет в рамках Первого тюменского промышленного форума 28 мая. Она даёт возможность для предпринимателей, получить инвестиции и реализовать свой проект..
Всего за время существования проекта было рассмотрено более 1500 заявок, привлечено свыше 200 млн рублей и реализованы такие проекты как Brooklyn Bowl, «Тесла Кувар», «Лаваш и Мясо», завод по производству сапропеля.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету и подготовить бизнес-план.
Количество мест ограничено, по итогам предварительного отбора на защиту попадут только лучшие проекты, сообщает «Вслух.ру».
ИСТОЧНИК KP.RU