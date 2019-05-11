СЕГОДНЯ 14:11 2019-05-11T14:12:57+03:00

От тюменских предпринимателей ждут заявки на «Ярмарку инвестиций» Фото: Татьяна Коркина

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте

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Онлайн-обучение в области финансов, ораторского искусства и юридических аспектов в инвестировании ждёт участников проекта «Ярмарка инвестиций». Приём заявок от предпринимателей уже начат.

По информации тюменского регионального отделения общественной организации «Опора России», «Ярмарка инвестиций» пройдет в рамках Первого тюменского промышленного форума 28 мая. Она даёт возможность для предпринимателей, получить инвестиции и реализовать свой проект..

Всего за время существования проекта было рассмотрено более 1500 заявок, привлечено свыше 200 млн рублей и реализованы такие проекты как Brooklyn Bowl, «Тесла Кувар», «Лаваш и Мясо», завод по производству сапропеля.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету и подготовить бизнес-план.

Количество мест ограничено, по итогам предварительного отбора на защиту попадут только лучшие проекты, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU