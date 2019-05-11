2019-05-11T13:56:57+03:00
Происшествия

Тюменка из магазина спорттоваров похитила купальник

Женщина готовилась к пляжному сезону
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Тюменка из магазина спорттоваров похитила купальник. Фото с сайта pixabay.comТюменка из магазина спорттоваров похитила купальник. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Воспользовалась невнимательностью продавцов и пыталась сбежать из магазина, не заплатив за вещь, 48-летняя жительница Тюмени. Взрослую воровку задержали.

Информация о краже поступила в дежурную часть полиции Тюмени от руководителя магазина спортивных товаров. Звонивший сообщил, что посетительница похитила купальник и попыталась скрыться с места происшествия.

Полицейским воровка пояснила, что скоро открытие купального сезона, а в ее гардеробе отсутствует купальник, поэтому она решила воспользоваться невнимательностью продавцов и похитить его. Сумма ущерба могла бы составить четыре тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Любительнице позагорать грозит лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, куда тюменцы поедут отдыхать этим летом
В Тюмени из-за проглоченных магнитных шариков двум малышам потребовались срочные операции
От тюменских предпринимателей ждут заявки на «Ярмарку инвестиций»
В детских лагерях летом 2019 года будут работать около тысячи тюменских вожатых
Шедевры мировой живописи ищут тюменцы на улицах города
Школьники Тюменского района воссоздали сюжеты военных лет
Продукцию тюменского свинокомплекса представили на ярмарке в Нижней Тавде
Видео злобного хомяка в соцсетях рассмешило тюменцев
Тюменский дачник обокрал бригаду строителей
В Тюмени состоится восьмой «Венский вальс»
Служащие из тюменской Росгвардии выбирают службу по контракту
Тюменские общественники предложили ввести новый налог для поддержки «мусорной реформы»
Погода в Тюмени 11 мая: ясно и без дождя
В Тобольске по-новому лечат плечевой сустав
Тюменцам рассказали, во сколько им обойдется потравить клещей
В детских лагерях летом отдохнут 160 тысяч тюменцев
На вторую смену «Отрядов мэра» в Тюмени можно записаться онлайн
Тюменский режиссер откроет фестиваль духовного кино в Тамбове
Лаборатория научит викуловчан хулиганить по-научному
Гранты на переоснащение получили тюменские колледжи и техникумы
Тюменец заявил в полицию на сожительницу за разбитый ноутбук
В Тюменской области отремонтируют 33 почтовых отделения