СЕГОДНЯ 13:56 2019-05-11T13:56:57+03:00

Тюменка из магазина спорттоваров похитила купальник. Фото с сайта pixabay.com

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Воспользовалась невнимательностью продавцов и пыталась сбежать из магазина, не заплатив за вещь, 48-летняя жительница Тюмени. Взрослую воровку задержали.

Информация о краже поступила в дежурную часть полиции Тюмени от руководителя магазина спортивных товаров. Звонивший сообщил, что посетительница похитила купальник и попыталась скрыться с места происшествия.

Полицейским воровка пояснила, что скоро открытие купального сезона, а в ее гардеробе отсутствует купальник, поэтому она решила воспользоваться невнимательностью продавцов и похитить его. Сумма ущерба могла бы составить четыре тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Любительнице позагорать грозит лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU