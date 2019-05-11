2019-05-11T12:58:10+03:00
Общество

В детских лагерях летом 2019 года будут работать около тысячи тюменских вожатых

Они прошли специальные курсы подготовки
Алена Кульмухаметова
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В детских лагерях летом 2019 года будут работать около тысячи тюменских вожатыхВ детских лагерях летом 2019 года будут работать около тысячи тюменских вожатыхФото: Татьяна Коркина
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Почти одна тысяча вожатых будет задействованы в летней оздоровительной кампании в 2019 году в Тюменской области. В течение текущего учебного года молодые люди проходили профессиональное обучение в областной школе подготовки вожатых по очной форме, а также в формате дистанционного обучения.

По словам президента Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе» Ларисы Шиловой, новшеством 2019 года стало обучение через интернет с использованием дистанционных технологий, благодаря которому пройти подготовку смогли ребята из муниципальных образований региона.

По итогам учебных курсов все участники сдадут квалификационный экзамен, получат свидетельство по специальности «Вожатый» и смогут работать в организациях отдыха детей и их оздоровления Тюменской области.

Они могут работать в организациях отдыха и оздоровления детей не только в загородных, но и в пришкольных и других лагерях с дневным пребыванием.

Допуск к работе в детских лагерях могут получат 935 молодых вожатых, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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