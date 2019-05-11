2019-05-11T11:05:18+03:00
Общество

Шедевры мировой живописи ищут тюменцы на улицах города

Они стали новым фирменным стилем события
Алена Кульмухаметова
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Шедевры мировой живописи ищут тюменцы на улицах города. Фото из соцсети ВКонтактеШедевры мировой живописи ищут тюменцы на улицах города. Фото из соцсети ВКонтакте
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На тюменских улицах появились шедевры мировой живописи: горожане заметили на центральных остановках необычные афиши, на которых изображены девушка с картины Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой», Венера Милосская Сандро Боттичелли, Мона Лиза Леонардо да Винчи и молодой человек Рафаэля Санти.

Внимательные тюменцы также увидели персонажей картин на стендах в общественных организациях, кинотеатрах и на экранах города. Снимки с изображением афиш тюменцы начали выкладывать в сеть. Таким образом, они принимают участие в конкурсе от форума уральской молодежи «Утро-2019».

Шедевры мировой живописи стали новым фирменным стилем события, они дополняют фрагменты фотографий, слоганы и образы промышленного Урала. Так, организаторы хотят показать, что уральская молодежь — это не только рабочая молодежь, но это и создатели, новаторы, изобретатели.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо найти в городе картины, сфотографировать, а затем прикрепить снимок в посте во Вконтакте, а также подписаться на молодежный форум «Утро».

Победителей определят при помощи генератора случайных чисел 17 мая, они смогут выиграть три футболки «Креативный конвейер», «Креативный капитал», «Алло, это Тюмень?».

ИСТОЧНИК KP.RU

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