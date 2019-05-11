2019-05-11T10:58:08+03:00
Общество

Школьники Тюменского района воссоздали сюжеты военных лет

Ученики рассказали, какой они видят войну
Алена Кульмухаметова
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Школьники Тюменского района воссоздали сюжеты военных летШкольники Тюменского района воссоздали сюжеты военных лет
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В Тюменском районе завершился конкурс литературно-музыкальных композиций «Память сердца». Итоги мероприятия подвели в Салаирском центре культуры.

Ученики Наримановской, Богандинской № 1 и № 42, Переваловской, Чикчинской, Успенской и Новотарманской рассказали зрителям какой они видят войну. Ребята рассказывал военные стихи Александра Твардовского, Роберта Рождественского, Расула Гамзатова и Алексея Фатьянова, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

О военных годах ребята рассказывали и через современное искусство. Так, богандинцы провели проект "Танцы", также звонко и трогательно со сцены звучали песни о войне современных авторов. Как отметили организаторы, каждое поколение имеет право на свое восприятие военного времени. По их словам, конкурс «Память сердца» развивается с каждым годом: растет художественный вкус, тщательнее становится отбор конкурсантов, подборка песен и видеоряда.

Победу в конкурсе одержала Чикчинская школы им. Якина с композицией «Маленькие герои большой войны: дети-труженики тыла». Второе место занял творческий коллектив Новотарманской школы с композицией «За тебя, Родина-мать!». Замкнул тройку лидеров коллектив Успенской школы с композицией «Поклонимся великим тем годам». Отметим, что конкурсантов оценивали ветераны трудового фронта и вдовы участников войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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