СЕГОДНЯ 10:23 2019-05-11T10:23:13+03:00

Продукцию тюменского свинокомплекса представили на ярмарке в Нижней Тавде. Фото с сайта pixabay.com

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Оценить вкус мяса одного из местных производителей Тюменской области смогли жители Нижней Тавды. Накануне там состоялась ярмарка, где тюменский свинокомплекс представил свою продукцию.

Только за первый квартал 2019 года на предприятии реализовано более 630 тонн мяса. В декабре поголовье свиней достигнет 26 тысяч голов, а к 2020 году свинокомлекс выйдет на максимальную мощность. Несмотря на большое поголовье свиней, там трудятся всего 249 человек.

Напомним, что официальное открытие свинокомплекса в Нижней Тавде состоялось в октябре 2017 года. Тогда на предприятие закупили 1450 голов свиней датских пород йоркшир, ландрас и дюрок, которые отличаются высокой многоплодностью и хорошим ростом. С января начали осеменять свинок и получать собственных поросят.

К концу 2019 года число свиноматок планируют увеличить до 1850 голов, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU