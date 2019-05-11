СЕГОДНЯ 10:09 2019-05-11T10:09:55+03:00

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Крупные, упитанные и агрессивные хомяки не дают покоя тюменским дачникам. Грызуны изничтожают урожай и кусаются.

Накануне видео с попавшим в железный бак и рычащим хомяком появилось в группе «ЧС Тюмень» в соцсети ВКонтакте. Пост просмотрели уже более 300 тысяч тюменцев и количество комментариев зашкаливает. На кадрах видно, как щекастый грызун грозно рычит и встаёт на задние лапы, пытаясь испугать автора съёмки.

Фото из соцсети ВКонтакте Ирины Давыдовой

Как оказалось, грызун попал в ловушку на «Липовом Острове». Выяснилось, что животные досаждают всем дачникам вокруг Тюмени. Против них ведут борьбу различными средствами: химией, капканами, даже кошки вышли на охоту. Комментаторы разделились на два лагера. Тех, кто умиляется, глядя на хомяка и тех, кому эти пухляши изничтожают грядки.

«Они сгрызают в июне морковь, свёклу, укроп, репу, капусту. Досаживать уже поздновато и эти дряни всё надкусают», «какой милаха», «отпустите хому», «не трогал до поры до времени, но когда покусились на святое - стали нору под баней рыть, пришлось принимать меры», «меня такой укусил, я потом полгода не пил из-за уколов от бешенства», «а его можно приручить?» - пишут тюменцы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/708114" frameborder="0"></iframe> Видео злобного хомяка в соцсетях рассмешило тюменцев.

ИСТОЧНИК KP.RU