Тюменский дачник обокрал бригаду строителей

СЕГОДНЯ 08:58 2019-05-11T08:58:17+03:00

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В дежурную часть полиции Тюмени поступило сообщение из поселка Новотарманский о краже бензопилы. Стоимость ущерба составила около 12 000 рублей.

Полицейские оперативно нашли воришку. Им оказался 20-летний местный житель. Выяснилось, что в многоквартирном доме, в котором проживал злоумышленник, рабочие чинили крышу. Бригада оставила на лестничной площадке без присмотра пиломатериалы и инструменты. Парень воспользовался этой беспечностью и украл бензопилу. Инструмент он спрятал у себя в квартире, в раскладном диване. На допросе задержанный пояснил, что украденное планировал использовать на дачном участке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU