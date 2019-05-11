СЕГОДНЯ 08:30 2019-05-11T08:34:27+03:00

В Тюмени состоится восьмой «Венский вальс». Фото из группы "Венский бал" Тюмень" в соцсети ВКонтакте

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Вечер красоты, танцев и счастливых улыбок состоится 25 мая в ДК «Нефтяник». Там пройдет восьмой «Венский вальс».

Дебютантов ждут красная ковровая дорожка, фотографы, вкусные угощения и множество танцев. Но прежде чем насладиться музыкальным вечером они усиленно репетируют. Первая встреча активных, успешных и неравнодушных людей в этом году состоялась 11 апреля. Также сейчас участники мероприятия делятся впечатлениями, рассказывая в блогах о «Венском вальсе».

- Мне кажется, человеку обязательно нужно отвлекаться от жизненной рутины и представлять вещи, которые приносят ему радость и удовлетворение. Возможно этим мыслям будет суждено осуществиться. Так произошло со мной... В 2009 году я сделала запись – «научиться бальным танцам». И вот на дворе 2019. Я участвую в «Венском балу», который состоится буквально через месяц… Мечты действительно имеют свойство сбываться, - писала ранее Дарья Сухоребрий.

Вскоре на сайте «Венский бал» запустится голосование за лучшую «Онлайн-пару», которое продлится до 24 мая.

Напомним, что «Венский вальс в Тюмени» – это уникальное событие по своему статусу и социальному отклику в регионе.

Это головокружительный бал, в котором смешаны семейные традиции и культурные ценности, важные гости и молодежь, культура и искусство, творчество и патриотизм, сообщает «Мой портал».

ИСТОЧНИК KP.RU