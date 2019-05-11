СЕГОДНЯ 08:12 2019-05-11T08:17:01+03:00

Служащие из тюменской Росгвардии выбирают службу по контракту. Фото с сайта recrut.mil.ru

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С начала 2019 года в Центре подготовки личного состава кинологической службы УрО ВНГ РФ на службу по контракту перешли более десяти человек.

Так, радиотелеграфист радиоузла Сергей Вдовин приехал в Тюмень из Нижневартовска и полгода назад начинал службу по призыву рядовым срочной службы в кинологическом центре Росгвардии.

Сергей не понаслышке знает о воинской дисциплине – его отец долгие годы служил в полиции и передал свои

профессиональный опыт, умения и знания сыну.

– Давно мечтал связать свою жизнь с армией и теперь моя мечта осуществилась. После школы хотел поступать в военное училище, но призвался на срочку, а во время службы предложили военную должность и сразу согласился. Мне нравится сфера деятельности и условия военной службы, - пояснил Сергей Вдовин.

Служба в армии по контракту располагает к тому, чтобы подумать о своем будущем, определиться и найти свое место в жизни, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU