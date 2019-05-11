Тюменские общественники предложили ввести новый налог для поддержки «мусорной реформы»

СЕГОДНЯ 06:27 2019-05-11T06:31:23+03:00

Одежда и обувь тоже могут представлять интерес для переработчиков

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Деньги от экологического сбора могут направляться на создание высокоэффективных предприятий по переработке твёрдых коммунальных отходов - с таким предложением обратились тюменские общественники в адрес Министерства природных ресурсов РФ.

По информации пресс-службы правительства Тюменской области, речь идёт о новом налоге, который платят организации, оказывающие в процессе деятельности негативное воздействие на окружающую среду.

- Поскольку сырьевая база отсортированных отходов только начинает формироваться, некоторые его виды, пригодные ко вторичному использованию, ранее никем не перерабатывались, - говорит руководитель тюменского общественного совета партийного проекта «Чистая страна» Елена Острягина. - Понятно, что новые производства - это большие инвестиции, поэтому мы и предложили направить деньги от экологического сбора в первую очередь на развитие вторичной переработки.

В Тюменской области есть производства, которые перерабатывают стекло, пластик, бумагу и картон. При этом нужно развивать переработку одежды и обуви, которых также оказывается в избытке в мусорных баках.

ИСТОЧНИК KP.RU