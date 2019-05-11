Погода в Тюмени 11 мая: ясно и без дождя
В субботу 11 мая в Тюмени синоптики прогнозируют ясную без осадков погоду. Ветер северо-восточный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20, +26 градусов.
В Тобольске также ясная и без осадков погода. Ветер северо-восточный, северный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17, +23 градусов.
В Заводоуковске солнечно и без дождя. Ветер северный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +23, +30 градусов.
В Ялуторовске ясная без осадков погода. Ветер северный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +22, +29 градусов.
В Тюменской области сегодня переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы, ветер северо-восточный, восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывы 11-16 метров в секунду, температура воздуха днём: +24,+29 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU