СЕГОДНЯ 05:55 2019-05-11T05:57:31+03:00

Погода в Тюмени 11 мая: ясно и без дождя Фото: Татьяна Коркина

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В субботу 11 мая в Тюмени синоптики прогнозируют ясную без осадков погоду. Ветер северо-восточный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20, +26 градусов.

В Тобольске также ясная и без осадков погода. Ветер северо-восточный, северный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17, +23 градусов.

В Заводоуковске солнечно и без дождя. Ветер северный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +23, +30 градусов.

В Ялуторовске ясная без осадков погода. Ветер северный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +22, +29 градусов.

В Тюменской области сегодня переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы, ветер северо-восточный, восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывы 11-16 метров в секунду, температура воздуха днём: +24,+29 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU