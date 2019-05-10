2019-05-10T18:14:13+03:00
Общество

В Тобольске по-новому лечат плечевой сустав

Методика позволяет вернуться спортсменам в строй
Алена Кульмухаметова
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В Тобольске по-новому лечат плечевой суставВ Тобольске по-новому лечат плечевой суставФото: Татьяна Коркина
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Травматологи Областной больницы из Тобольска научились восстанавливать сухожильно-связочный аппарат с минимальным количеством разрезов.

Боли в области плечевого сустава — распространённая жалоба среди спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, новый метод - артроскопия плечевого сустава необходима в тех случаях, когда в нём повреждаются связки, мышцы и сухожилия. Она помогает не только выяснить, где находится повреждение, но и сшить разрывы через небольшие проколы кожи. Традиционная операция сопровождается большим разрезом и серьезной кровопотерей, после чего на коже остается большой рубец.

Таким образом, артроскопия в значительной степени способствует скорейшему восстановлению функции сустава и прекращению болевого синдрома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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