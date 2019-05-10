В Тобольске по-новому лечат плечевой сустав
Травматологи Областной больницы из Тобольска научились восстанавливать сухожильно-связочный аппарат с минимальным количеством разрезов.
Боли в области плечевого сустава — распространённая жалоба среди спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни.
Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, новый метод - артроскопия плечевого сустава необходима в тех случаях, когда в нём повреждаются связки, мышцы и сухожилия. Она помогает не только выяснить, где находится повреждение, но и сшить разрывы через небольшие проколы кожи. Традиционная операция сопровождается большим разрезом и серьезной кровопотерей, после чего на коже остается большой рубец.
Таким образом, артроскопия в значительной степени способствует скорейшему восстановлению функции сустава и прекращению болевого синдрома.
ИСТОЧНИК KP.RU