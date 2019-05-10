2019-05-10T17:46:46+03:00
Общество

Тюменцам рассказали, во сколько им обойдется потравить клещей

После обработки по возможности 2-3 суток не выходить на него
Алена Кульмухаметова
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Тюменцам рассказали, во сколько им обойдется потравить клещейТюменцам рассказали, во сколько им обойдется потравить клещейФото: Татьяна Коркина
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На дачных участках и придомовых территориях частных домов приходится надеяться только на свои силы. В Тюмени свои услуги по обработке участков, которые готовы десятки организаций предложить и избавление от клеща с гарантией, и комплексное опрыскивание от всех ползающих и даже летающих вредителей.

Есть несколько правил, на которые стоит обратить внимание.

- Конечно, у компании, предоставляющей услугу, лучше проверить лицензию на право осуществления данной деятельности, спросить, какими препаратами будут обрабатывать, какие у них плюсы и минусы, - рассказывает химик Виталий Сафонов. – Помните, что обработку лучше делать, когда пока еще ничего не посажено на участке. После обработки по возможности 2-3 суток не выходить на него, не рыть землю, не высаживать растения и уж тем более не пускать туда играть детей и домашних животных. Не забывайте просить у фирмы, в которой заказываете услугу, гарантии на выполненные работы, чтобы в случае чего было куда обратиться.

Стоимость на услугу разнится – до 6-8 соток разные компании берут от 1900 до 2600 руб. За участки до 10-11 соток уже попросят от 2400 до 3000 руб. Прибавьте к стоимости транспортные услуги, при условии, что ваш участок находится не в черте города. В среднем стоимость 10-15 руб. за километр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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