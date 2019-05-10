В детских лагерях летом отдохнут 160 тысяч тюменцев
В летние каникулы лагеря с дневным пребыванием и загородные оздоровительные центры Тюменской области примут около 160 тысяч детей.
В ходе четырех смен пройдет множество веселых конкурсов и игр, занимательных мастер-классов. Зарядка и спортивные состязания на свежем воздухе укрепят их здоровье. Путевки на первую и вторую смены уже распределены.
Детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, путевки в загородные лагеря и центры предоставляются бесплатно.
Безопасность, профессионализм, компетентность – главные составляющие в деятельности всех детских лагерей. Образовательные программы летнего отдыха направлены на успешную социализацию детей, их физическую активность, помогут им стать самостоятельнее и найти новых друзей. Творческие и познавательные занятия будут посвящены Году театра и 75-летию Тюменской области, пройдут фестивали интеллектуальных игр.
Напомним, что в Тюменской области реализуется комплексная программа по оздоровлению часто болеющих ребят. С 2018 года у семей появилась возможность получить бесплатную детскую путевку или путевку «Мать и дитя» в местные реабилитационные центры и санатории Крыма.
ИСТОЧНИК KP.RU