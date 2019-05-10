2019-05-10T16:07:00+03:00
Общество

На вторую смену «Отрядов мэра» в Тюмени можно записаться онлайн

Ребята смогут заработать более трёх тысяч рублей
Алена Кульмухаметова
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На вторую смену «Отрядов мэра» в Тюмени можно записаться онлайнНа вторую смену «Отрядов мэра» в Тюмени можно записаться онлайнФото: Татьяна Коркина
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Старт онлайн-запись на вторую смену «Отрядом мэра» начался сегодня, 10 мая. Это самая многочисленная смена из четырех запланированных летом 2019 года.

По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, 1300 подростков смогут поработать с 1 по 12 июля.

Для онлайн-записи необходимо иметь при себе документы подростка - паспорт, СНИЛС, ИНН (при его наличии), номер расчетного счета в Сбербанке. Сам прием документов продлится с 14 по 27 мая.

Напомним, что за время летних каникул в «Отрядах мэра» смогут поработать 4,2 тыс. подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Первая смена начнется 3 июня (прием документов уже окончен, но можно оставить заявку на резерв).

Рабочий день подростков будет длиться с 9 до 12 часов. За 10 рабочих дней ребята смогут заработать более трёх тысяч рублей, сообщает "Вслух.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU

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