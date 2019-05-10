Тюменский режиссер откроет фестиваль духовного кино в Тамбове

СЕГОДНЯ 15:58 2019-05-10T16:00:44+03:00

Константин Одегов уже был лауреатом фестиваля с художественным фильмом «Наследники»

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Международный фестиваль «Лучезарный ангел» 12 мая пройдет в десятый раз и на нем представят художественное, документальное и анимационное кино.

В день его открытия покажут картину «Рисунки дождем» под режиссерством Константина Одегова, а на закрытии – художественный фильм «Облепиховое лето» режиссера Виктора Алферова.

Также на фестивале покажут фильмы «Варрава» Евгения Емелина, «Бегство рогатых викингов» Ильи Белостоцкого (по повести Владислава Крапивина), «В небо… за мечтой» Игоря Перина, «Сокровища Ермака» Олега Денисова, а также «Прощаться не будем» Павла Дроздова.

Отметим, что Константин Одегов уже был лауреатом фестиваля с художественным фильмом «Наследники» и документальными лентами «300 лет одиночества» и «Распутин-Новых без покрова», сообщает «Тюменская облачность сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU