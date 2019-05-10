2019-05-10T16:00:44+03:00
Общество

Тюменский режиссер откроет фестиваль духовного кино в Тамбове

Константин Одегов уже был лауреатом фестиваля с художественным фильмом «Наследники»
Алена Кульмухаметова
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Тюменский режиссер откроет фестиваль духовного кино в Тамбове. Фото с сайта pixabay.comТюменский режиссер откроет фестиваль духовного кино в Тамбове. Фото с сайта pixabay.com
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Международный фестиваль «Лучезарный ангел» 12 мая пройдет в десятый раз и на нем представят художественное, документальное и анимационное кино.

В день его открытия покажут картину «Рисунки дождем» под режиссерством Константина Одегова, а на закрытии – художественный фильм «Облепиховое лето» режиссера Виктора Алферова.

Также на фестивале покажут фильмы «Варрава» Евгения Емелина, «Бегство рогатых викингов» Ильи Белостоцкого (по повести Владислава Крапивина), «В небо… за мечтой» Игоря Перина, «Сокровища Ермака» Олега Денисова, а также «Прощаться не будем» Павла Дроздова.

Отметим, что Константин Одегов уже был лауреатом фестиваля с художественным фильмом «Наследники» и документальными лентами «300 лет одиночества» и «Распутин-Новых без покрова», сообщает «Тюменская облачность сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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