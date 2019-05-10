2019-05-10T13:13:25+03:00
Общество

Лаборатория научит викуловчан хулиганить по-научному

Некоторые ингредиенты прописали, как волшебные
Алена Кульмухаметова
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Лаборатория научит викуловчан хулиганить по-научномуЛаборатория научит викуловчан хулиганить по-научномуФото: Татьяна Коркина
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Семейная лаборатория «Хулиганим по-научному» откроется для семейного клуба «Счастливы вместе» 12 мая в Викулово.

По словам заведующей досуговым отделом Викуловского районного Дома культуры Анастасии Шипачевой, её участниками станут около 30 человек. Программа разработана на основе нехитрых опытов, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни.

В начале участников семейной лаборатории ждет разминка. После профессора предложат им приступить к выполнению опытов, которые прописаны на мольбертах.

Кроме того, детям и их родителям покажут способы создания мыльных пузырей. Каждый ребенок может попробовать создать свой мыльный пузырь.

Также каждый сможет создать свою фигурку, которая будет напоминать участникам лаборатории о празднике, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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