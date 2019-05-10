Гранты на переоснащение получили тюменские колледжи и техникумы
Шесть колледжей и техникумов Тюменской области стали победителями конкурса Министерства просвещения РФ и получили гранты из федерального бюджета. Полученные средства позволят оснастить профессиональные образовательные организации современным учебным, лабораторным, производственным оборудованием.
По информации департамента образования и науки Тюменской области, победителями стали колледж цифровых и педагогических технологий, Западно-Сибирский государственный колледж, Тюменский колледж водного транспорта, Тюменский медицинский колледж, Тобольский медицинский колледж и Тобольский многопрофильный техникум.
Общая сумма грантов, которую получат учреждения области, составит более 77 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU