СЕГОДНЯ 12:20 2019-05-10T12:20:10+03:00

Гранты на переоснащение получили тюменские колледжи и техникумы Фото: Татьяна Коркина

На эти средства переоснастят учебные классы и лаборатории

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Шесть колледжей и техникумов Тюменской области стали победителями конкурса Министерства просвещения РФ и получили гранты из федерального бюджета. Полученные средства позволят оснастить профессиональные образовательные организации современным учебным, лабораторным, производственным оборудованием.

По информации департамента образования и науки Тюменской области, победителями стали колледж цифровых и педагогических технологий, Западно-Сибирский государственный колледж, Тюменский колледж водного транспорта, Тюменский медицинский колледж, Тобольский медицинский колледж и Тобольский многопрофильный техникум.

Общая сумма грантов, которую получат учреждения области, составит более 77 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU