СЕГОДНЯ 12:01 2019-05-10T12:01:52+03:00

Тюменец заявил в полицию на сожительницу за разбитый ноутбук. Фото с сайта pixabay.com

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Сломала пополам, топтала ногами, а потом выбросила ноутбук возлюбленного разъярённая жительница Тюмени. Свой поступок она скрывала неделю.

Накануне в городскую полицию поступил звонок от 42-летнего тюменца. Мужчина пояснил, что его безработная сожительница уничтожила его ноутбук, и молчала об этом.

Как оказалось, страсти кипели в квартире по улице Московский тракт. Сожители поссорились. Мужчина не стал выяснять отношения, покинул квартиру и отправился на работу. Оставшись одна, тюменка решила отомстить возлюбленному. Она взяла со стола ноутбук, сломала его на две части, затем бросила на пол и начала топтать его ногами. После этого женщина выбросила ноутбук, а своему сожителю сообщила, что отдала его на время общему знакомому. Спустя несколько дней фигурантка призналась в содеянном. Сумма ущерба составляет около 15 тысяч рублей.

Тюменские оперативники задержали 31-летнюю горожанку. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожении имущества».

ИСТОЧНИК KP.RU