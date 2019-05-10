2019-05-10T11:34:44+03:00
Общество

В Тюменской области отремонтируют 33 почтовых отделения

Они станут доступнее для инвалидов
Алена Кульмухаметова
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В Тюменской области отремонтируют 33 почтовых отделения. Фото с сайта pixabay.comВ Тюменской области отремонтируют 33 почтовых отделения. Фото с сайта pixabay.com
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Более 30 почтовых отделений отремонтируют в Тюменской области в 2019 году. Работы будут выполнены за счет собственных средств Почты России, при составлении списка были учтены пожелания граждан.

В планах 2019 года в двух почтовых отделениях Тюмени на улицах Калинина, 141, Магистральной, 20, а также в Тобольске, Вагае, Увате и посёлке Яр будут проведены комплексные ремонты.

Еще 27 отделений связи изменятся в рамках проекта «Доступная среда»: появятся разметка, кнопки для вызова сотрудников почты. Для инвалидов-колясочников отделения будут оборудованы пандусами и поручнями, входные группы отремонтированы в соответствии с требованиями доступности зданий. Для людей со слабым зрением использованы напольные тактильные элементы и размещены надписи, выполненные шрифтом Брайля. Окна и двери также планируется заменить. Работы начнутся во 2 полугодии.

Кроме того, в рамках программы модернизации УФО сортировочный центр на ул. Огарёва, 2 станет одним из современных сортировочных хабов Почты России. Сейчас ведутся проектные работы, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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