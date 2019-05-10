2019-05-10T10:26:07+03:00
Общество

Парковочных мест у больницы в Увате станет больше

Жители внесли предложение через интернет-портал
Алена Кульмухаметова
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Парковочных мест у больницы в Увате станет большеПарковочных мест у больницы в Увате станет большеФото: Татьяна Коркина
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С предложением расширить парковку около больницы в Увате выступили жители райцентр. Они написали об этом на онлайн-площадке #СоздайУват, сообщает администрация Уватского района.

Уватцы отмечают, что на перекрестке улиц Северной и Чапаева происходит постоянное скопление транспорта. Это мешает движению и создает аварийную обстановку.

- Почему бы не организовать нормальную парковку на этой территории: перенести забор, вырубить старые деревья, заасфальтировать площадку. Со стороны инфекционного отделения есть парковка, но, видимо, она чем-то не устраивает местных жителей. Так почему бы не пойти им навстречу?, – отметили пользователи.

Предложение было услышано. Сейчас администрации больницы планирует организовать дополнительные стояночные места непосредственно на территории учреждения для тех, кто приехал в детскую консультацию или для прохождения предрейсового медицинского осмотра. Кроме того, на месте бывшего здания скорой помощи, которую сносят, также появится парковка.

Добавим, интернет-проект по благоустройству населенных пунктов #СоздайУват действует с ноября 2017 года. Жители направили на платформу 121 сообщение. Самыми актуальными по-прежнему остаются вопросы строительства, ремонта и содержания дорог, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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