СЕГОДНЯ 09:56 2019-05-10T09:58:34+03:00

Юные дзюдоисты приедут из УрФО в Тюмень на финал лиги. Фото с сайта pixabay.com

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На финал детской лиги дзюдо в Тюмени 12 мая съедутся спортсмены из соседних регионов.Финал детской лиги дзюдо Тюменской области среди юношей до 15 лет и мальчиков до 13 лет пройдет в Центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо», расположенный по адресу: улица Валерии Гнаровской, дом 1.

По информации пресс-службы департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, участниками финальных поединков станут более 350 юных спортсменов из Екатеринбурга, Сургута, Кургана, Тюмени и муниципальных образований региона.

Отмечается, что ребята получат бесценный опыт борьбы на татами с соперниками не только из своего города, но и соседних субъектов страны.

Программа финала детской лиги дзюдо 12 мая включает в себя торжественное открытие соревнований, которое состоится в 10:30 часов. В 10:45 – начало соревнований.

Поддержать юных спортсменов смогут все желающие жители областной столицы, сообщает "Мой портал".

ИСТОЧНИК KP.RU