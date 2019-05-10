2019-05-10T09:15:55+03:00
Общество

Месячник науки стартовал в Казанском районе

Воспитанники детских садов и первоклассники узнали об устройстве микроскопа
Алена Кульмухаметова
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Месячник науки стартовал в Казанском районе. Фото с сайта pixabay.comМесячник науки стартовал в Казанском районе. Фото с сайта pixabay.com
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В рамках месячника науки в Казанском районе Тюменской области проходили телемосты, открытые уроки, «Университет детства».

Дошколята посещали мультипликационную студию, работали на опытно-экспериментальной площадке, побывали в музее измерительных приборов, познакомились с работой метеостанции и узнали о полезных ископаемых Тюменской области.

Так, учащиеся Ильинской школы Казанского района побывали в виртуальном музее-архиве Д.И. Менделеева, который основан в 1911 году в Санкт-Петербургском университете, в квартире, где жил ученый с 1866 по 1890 год, в музее Д.И. Менделеева – мемориальном кабинете и экспозиции при Всероссийском научно-исследовательском институте метрологии имени Д.И. Менделеева, а также в усадьбе Д.И. Менделеева в Клинском районе Московской области.

Ребята-кружковцы продемонстрировали свои поделки и поделились опытом работы с ручкой. Младшие школьники узнали о возможностях 3D ручки и принцип работы с ней. Ребята так увлеклись рисованием, что их невозможно было оторвать от работы. В итоге каждый смог изготовить свою золотую рыбку, которая обязательно исполнит их заветное желание.

Также в рамках месячника науки воспитанники детских садов и первоклассники были приглашены в школы на «Час науки», где узнали об устройстве микроскопа. Учащиеся с большим интересом рассматривали строение ножки пчелы, различных микроорганизмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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