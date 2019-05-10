2019-05-10T09:05:21+03:00
Общество

Пожарные из Заводоуковска отстояли кладбище

За неделю они потушили более полусотни «весенних» пожаров
Алена Кульмухаметова
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Пожарные из Заводоуковска отстояли кладбище. Фото с сайта МЧС России по Тюменской областиПожарные из Заводоуковска отстояли кладбище. Фото с сайта МЧС России по Тюменской области
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Уборка на дачных участках и сжигание мусора и сухой травы стали причиной большого количества пожаров в минувшую неделю.

По информации МЧС России по ХМАО-Югре, в Заводоуковском городском округе и Упоровском муниципальном районе Тюменской области беспощадно горели сухая трава и мусор. С наступлением длительных майских праздников и тёплой погоды, жители частных домов принялись за уборку своих территорий.

Люди, не взирая на запрет, сжигали мусор и прошлогоднюю сухую траву. Ветер в считанные секунды разносил огонь на сотни метрах. За семь дней площадь возгорания составила более 35 гектаров.

В Заводоуковске 4 мая зарегистрирован лесной пожар на площади в четыре гектара. Разбушевавшийся огонь представлял реальную угрозу городскому кладбищу. Огромных усилий приложили пожарные, чтобы не допустить распространения пламени. Жители города несколько дней вынуждены дышать дымом из-за возгорания в районе городской свалки. Как выяснилось, в лесу рядом с полигоном ТБО люди без определённого места жительства устроили себе ночлежку. Чтобы согреться, разводили костёр. Сильный ветер разнёс пламя на сотни метров. С утра и до позднего вечера пожарные боролись с огнём.

По вине человека сухая трава горит и вдоль железной и автомобильной дорог. К примеру, третьего мая выгорело три гектара вдоль железнодорожного полотна. В этот же день полыхала сухая трава на участке федеральной автодороги Тюмень-Омск, находящейся в ведении нашего гарнизона. Выгорело полтора гектара.

Напомним, в Тюмен6ской области введён противопожарный режим. В это время нельзя разводить костры и сжигать мусор и траву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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