Социальные службы поздравляют тюменских ветеранов с праздником

СЕГОДНЯ 07:17 2019-05-10T07:17:00+03:00

В период акции по городу будет курсировать ретро «Спасибомобиль» с волонтерами

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Специалисты учреждений социальной сферы Тюменской области поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

По информации департамента социального развития Тюменской области, областной центр реабилитации инвалидов в 2019 году запустил интернет-проект «Я помню… История в лицах». На сайте центра размещаются истории участников Великой Отечественной войны, познакомиться с которыми могут все желающие.

Накануне 9 мая сотрудники центра пригласили участников – ветеранов Великой Отечественной войны на праздничную акцию «Маршрут памяти». Специальный автобус доставил их к мемориальному памятнику «Вечный огонь», а после – в детско-юношеский центр «Фортуна» на праздничный «огонек».

Кроме того, волонтеры фонда «Старшее поколение» вместе с сотрудниками МЧС, в рамках социального PROекта «#bezПожара», устанавливают в домах тюменцев автономные дымовые пожарные извещатели.

Также, в период акции по городу будет курсировать ретро «Спасибомобиль» с волонтерами. Перед праздником в отделениях центра пройдут концерты для живущих здесь ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU