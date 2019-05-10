Тюменцев научат делать скетчи

СЕГОДНЯ 06:14 2019-05-10T06:17:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей областной столицы научат делать скетчи. В середине мая пройдет воркшоп CreativeHands. С помощью черных и белых гелиевых ручек их научат создавать эскизы и быстро запечатлеть свои воспоминания. Скетчингу горожан научат Олеся Худякова и Ирина Булдыгерова из мастерской маркетного скетчинга Art Soul Sketch.

По словам экспертов, такие быстрые рисунки набирают популярность: простая техника и минимум рабочих инструментов. Не нужно никаких кистей, мольбертов или дорогих красок, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Стать участником могут все старшей 12 лет. Начало в 12:30. Следить за новостями проекта можно в группе во Вконтакте или в Instagram @kontora_parohodstva.

Напомним, что первый CreativeHands прошел 31 марта и открыл линейку креативных проектов мультицентра «Контора пароходства» — event-площадки, которая станет точкой объединения представителей креативных профессий и новых подходов. Пространство откроется в июле 2019 года на месте конторы пароходства и склада купца Колмакова. На первом воркшопе тюменцы учились расписывать джинсовые куртки, а на апрельском — осваивали навыки каллиграфии и ее применении в дизайне интерьера.

ИСТОЧНИК KP.RU