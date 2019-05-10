СЕГОДНЯ 06:05 2019-05-10T06:05:13+03:00

Погода в Тюмени 10 мая: небольшой дождь и гроза Фото: Татьяна Коркина

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В Тюмени переменная облачность, дождь с грозой. Ветер восточный, юго-восточный, северо-восточный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20, +27 градусов.

В Тобольске ясная и без осадков погода. Ветер юго-восточный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17, +27 градусов.

В Заводоуковске переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный 2-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +21, +29 градусов.

В Ялуторовске переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный, восточный 2-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20, +29 градусов.

По Тюменской области синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой, местами умеренный дождь, грозу, ветер восточный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19,+24 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU