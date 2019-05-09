9 Май 21:30 2019-05-09T21:30:57+03:00

Праздничным салютом завершился День Победы в Тюмени

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Грандиозный салют завершил мероприятия в честь 74-й годовщины празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в Тюмени.

Первые залпы раздались в 10 часов вечера. Вскоре толпы горожан на набережной завороженно следили за новыми вспышками. Всё действо длилось около десяти минут.

Отметим, что тюменцы за час до салюта собрались у моста Челюскинцев и Моста Влюблённых. Растянулись по всей набережной. Неспешно прогуливались семьями в ожидании ярких вспышек. Для спуска на набережную пришлось проходить металлические рамки. Меры повышенной безопасности предприняты ради самих горожан.

Вскоре раздались первые вспышки салюта. Тюменцы начали записывать происходящее на телефоны. Раз за разом «распускались» новые цветы в небе. По окончанию салюта, тысячи горожан громко аплодировали в знак благодарности.

ИСТОЧНИК KP.RU