Сотня тюменских аптек отпускают льготные лекарства для ветеранов
Сегодня лекарства льготным категориям тюменцев отпускают 90 аптек и аптечных пунктов, в которых созданы резервы для бесперебойного снабжения пациентов. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны во всех аптечных организациях обслуживаются вне очереди.
По информации департамента здравоохранения Тюменской области, назначение бесплатных лекарственных препаратов ведется в соответствии с Перечнем лекарств, который включает более 300 международных наименований препаратов.
Дополнительно ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны по решению врачебной комиссии медицинской организации обеспечиваются жизненно необходимыми лекарственными препаратами за счет средств областного бюджета.
Чтобы сократить время обработки информации, в модуле «Электронный рецепт» работают более трех тысяч врачей и фельдшеров.
В области ведется многоуровневый мониторинг льготного лекарственного обеспечения, включающий анализ поставок лекарственных препаратов, объемов отпуска лекарств, контроль рецептов, взятых на гарантированное обслуживание.
ИСТОЧНИК KP.RU