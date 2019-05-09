Сотня тюменских аптек отпускают льготные лекарства для ветеранов

СЕГОДНЯ 18:08 2019-05-09T18:08:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня лекарства льготным категориям тюменцев отпускают 90 аптек и аптечных пунктов, в которых созданы резервы для бесперебойного снабжения пациентов. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны во всех аптечных организациях обслуживаются вне очереди.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, назначение бесплатных лекарственных препаратов ведется в соответствии с Перечнем лекарств, который включает более 300 международных наименований препаратов.

Дополнительно ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны по решению врачебной комиссии медицинской организации обеспечиваются жизненно необходимыми лекарственными препаратами за счет средств областного бюджета.

Чтобы сократить время обработки информации, в модуле «Электронный рецепт» работают более трех тысяч врачей и фельдшеров.

В области ведется многоуровневый мониторинг льготного лекарственного обеспечения, включающий анализ поставок лекарственных препаратов, объемов отпуска лекарств, контроль рецептов, взятых на гарантированное обслуживание.

ИСТОЧНИК KP.RU