СЕГОДНЯ 17:39 2019-05-09T17:39:48+03:00

Тюменцам на улицах города будут раздавать значки «Красной гвоздики». Фото с сайта гвоздика.рф

Деньги с продаж таких значков будут направлены на покупку лекарств и реабилитацию ветеранов

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Акция «Красная гвоздика» стартовала 8 мая в Тюмени

С этого дня и по 22 июня в скверах, парках и на центральных улицах города будут раздавать значки «Красной гвоздики» в обмен на любое денежное пожертвование.

«Красная гвоздика» — символ памяти павшим героям и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий, сражавшимся за Отечество.

Деньги с продаж таких значков будут направлены на покупку лекарств и реабилитацию ветеранов не только Великой Отечественной войны, но и участников боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и в Сирии.

Значки будут раздавать с 11 часов утра на Площади 400-летия Тюмени 9, 19 мая и 1, 12, 22 июня,на Цветном бульваре 18, 25 мая, на Набережной реки Туры 15, 22, 29 мая и 2, 8, 15 июня, сообщает «Мой портал».

ИСТОЧНИК KP.RU