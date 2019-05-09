Тюменцам на улицах города будут раздавать значки «Красной гвоздики»
Акция «Красная гвоздика» стартовала 8 мая в Тюмени
С этого дня и по 22 июня в скверах, парках и на центральных улицах города будут раздавать значки «Красной гвоздики» в обмен на любое денежное пожертвование.
«Красная гвоздика» — символ памяти павшим героям и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий, сражавшимся за Отечество.
Деньги с продаж таких значков будут направлены на покупку лекарств и реабилитацию ветеранов не только Великой Отечественной войны, но и участников боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и в Сирии.
Значки будут раздавать с 11 часов утра на Площади 400-летия Тюмени 9, 19 мая и 1, 12, 22 июня,на Цветном бульваре 18, 25 мая, на Набережной реки Туры 15, 22, 29 мая и 2, 8, 15 июня, сообщает «Мой портал».
ИСТОЧНИК KP.RU