Ремонт дорог в Тюменской области проходит под наблюдением общественников

СЕГОДНЯ 16:30 2019-05-09T16:30:10+03:00

Дорожные работы будут проходить во всех 22 муниципальных образованиях

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Дорожные работы в Тюменском районе будут проходить под пристальным вниманием общественников. Об этом заявили на заседании Общественной палаты.

В этом году в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 179 улиц Тюменского района. Дорожные работы будут проходить во всех 22 муниципальных образованиях, общая протяженность отремонтированных дорог составит более 94 км.

Также будет построено 65 км тротуаров в 11 муниципальных образованиях. К работам уже приступили в Боровском, Каскаринском, Червишевском и Московском муниципалитетах.

Члены Общественной палаты намерены, как и в прошлом году, проконтролировать ход работ и результаты.

Опыт прошлого года показал, что такой контроль, особенно на промежуточном этапе, – действенная мера при возникновении спорных ситуаций между дорожниками и теми, для кого дороги ремонтируют, сообщает «АиФ – Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU